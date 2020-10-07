Житель ЕАО ранил ребенка во время стрельбы по собакам

В селе Ленинское Еврейской автономной области проводится проверка по факту получения ребенком огнестрельного ранения. Мальчик пострадал во время стрельбы местного жителя по собакам.

Инцидент произошел 4 октября. Житель села, находясь на территории своего домовладения, начал стрелять по бродячим собакам. В этот момент мимо проходил девятилетний ребенок, который возвращался от друга. Мужчина не заметил мальчика. Несовершеннолетний получил ранение грудной клетки, сообщает ИА EAOMedia.

Очевидцы отвезли мальчика в больницу. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Устроивший стрельбу мужчина задержан. Во время опроса в полиции он сообщил, что совершил выстрел по ребенку из-за неосторожности.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».