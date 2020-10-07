Корреспондент «Известий» рассказал о сборах волонтерами гуманитарной помощи для карабахцев

В центре распределения гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха в армянском городе Горис на разгрузке и сортировке работают волонтеры, в том числе школьного возраста. Об этом сообщает корреспондент «Известий», который посетил этот центр в среду, 7 октября.

По его словам, в это место с разных концов Армении поступают продукты, одежда и напитки для нуждающихся. Все это закупили на пожертвования граждан.

«Мы здесь помогаем людям, тут разные вещи. Мы раздаем их людям, потому что они голодают, им нечего надеть. Мы все тут помогаем, не только я. Гуманитарные грузы привозят на машинах из разных городов», — сообщил журналисту школьник по имени Арно.

Один из мужчин рассказал, что работает в волонтерском центре с первого дня. «Наш город, наша Родина. Там у меня и родственники, и друзья. Мы уже 2 тыс.лет живем с надеждой, с Богом», — отметил он.

Точное место склада не афишируется из-за опасений удара беспилотников. Отмечается, что объемы помощи большие, каждый день приходит несколько грузовиков.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал ролик, на котором видно, как в помещении люди сортируют коробки с продовольствием и товарами первой необходимости. На кадрах видно, что коробки занимают всё помещение склада.

Ранее в среду корреспондент «Известий» также рассказал, что волонтеры собирают и развозят еду, воду и медикаменты по подвалам в Степанакерте, где прячутся люди. По его словам, волонтерами являются «обычные пенсионеры, которые собирают продукты».

Корреспондент добавил, что приграничный армянский город Горис продолжает принимать беженцев, которые сами себя «беженцами не считают». По его словам, эти люди говорят, что «это слово к ним неприменимо и даже в какой-то степени оскорбительно», поскольку они надеются, что война скоро закончится и они вернутся домой.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе возобновилось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.