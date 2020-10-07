РФС наказал «Спартак» условно за нацистскую символику

Московский футбольный клуб «Спартак» наказан закрытием одного сектора на фанатской трибуне условно на один матч за демонстрацию нацистской символики на матче с «Зенитом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в среду, 7 октября.

Клуб также оштрафован на 200 тыс. рублей, заявил Григорьянц «РИА Новости».

Ранее 7 октября стало известно, что Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) призвала наказать команду за баннер с портретом националиста Максима Марцинкевича (Тесака), скончавшегося 16 сентября. В организации заявили, что это следует рассматривать как поддержку его националистических взглядов, передает «Чемпионат».

Игра «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги состоялась 3 октября на стадионе «Открытие Арена». Матч завершился со счетом 1:1.

Марцинкевич. осужденный за возбуждение ненависти и вражды, разбой и хулиганство, был найден мертвым в челябинском СИЗО 16 сентября. По официальной версии, это был суицид, семья покойного требует признать случившееся убийством.