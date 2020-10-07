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Вечер памяти Хворостовского устроят в Мариинском театре в Петербурге

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В Мариинском театре в Санкт-Петербурге 26 октября состоится вечер памяти выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского. Концерт пройдет на сцене Мариинского-2.

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В сопровождении симфонического оркестра на сцену выйдут друзья певца — Хибла Герзмава, Екатерина Семенчук и Ильдар Абдразаков.

В концерте также примут участие молодые солисты оперной труппы театра, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Мариинки. Вечер памяти организуется совместно с Фондом поддержки и развития искусства имени Дмитрия Хворостовского.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он завещал захоронить свой прах в Москве и на малой Родине — в Красноярске.

Красноярскому государственному театру оперы и балета было присвоено имя Хворостовского.

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