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Нобелевскую премию по химии присудили за создание «генетических ножниц»

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Нобелевская премия по химии присуждена американке Дженнифер Дудне и француженке Эмманюэль Шарпантье, разработавшим «генетические ножницы», метод редактирования генома. Об этом говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.

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Председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густавсон назвал метод революцией в фундаментальной науке.

«Генетические ножницы» позволяют ученым с чрезвычайно высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов. С помощью этого метода можно быстро сделать то, что раньше было трудно или невозможно. Таким способом уже удалось вывести сельскохозяйственные культуры, устойчивые к вредителям и засухе.

Это первый в истории случай, когда лауреатами Нобелевской премии по химии стали сразу две женщины. Во время пресс-конференции, проходившей по видеосвязи, Шарпантье сказала, что надеется стать примером для молодых женщин, желающих заняться наукой.

Шарпантье и Дудна в течение последних лет регулярно назывались в числе основных кандидатов на Нобелевскую премию.

Накануне Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Награда присуждена ученым за работы в области исследования черных дыр.

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