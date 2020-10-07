Подозреваемого в угоне такси арестовали в Балашихе

Подозреваемый в угоне такси арестован в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в областном управлении МВД в среду, 7 октября.

Заявление о преступлении поступило от водителя такси. По его словам, он прибыл на вызов на улицу Керамическая в микрорайоне Железнодорожный, но отказался везти пассажира, так как тот был пьян, передает портал «МВД-Медиа». В ответ злоумышленник нанес ему телесные повреждения, завладел машиной и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Машину задержали недалеко от места преступления, угонщик находился в салоне, передает агентство городских новостей «Москва».

29 сентября в Москве мужчина, пытавшийся угнать машину, переехал ее владельца и напал на полицейского. Его задержали очевидцы происшествия.