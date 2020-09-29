Угонщик в Москве сбил владельца автомобиля и подрался с полицейским

Мужчина на юге Москвы, пытаясь угнать автомобиль, переехал его владельца и напал на полицейского при попытке скрыться. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошел на Братеевской улице. В дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что владелец иномарки оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины. В этот момент злоумышленник сел за руль, завел автомобиль и поехал. Хозяин машины ухватился руками за дверцу и, так как машина набирала скорость, оказался под колесами. Угонщик не справился с управлением и врезался в ограждение.

По словам Волк, один из очевидцев случившегося удерживал злоумышленника, пока остальные приподнимали машину, чтобы извлечь оттуда пострадавшего, которого впоследствии отправили в больницу, пишет РИАМО. Когда полицейские опрашивали угонщика, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.

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