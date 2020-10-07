МИД назвал безосновательными заявления Грузии о срыве переговоров по Закавказью

Обвинения Грузии в адрес России в подрыве процесса переговоров в несостоявшемся очередном раунде Женевских дискуссий по Закавказью являются политизированными и безосновательными. Об этом говорится в среду, 7 октября, в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

«С недоумением восприняли заявление МИД Грузии от 6 октября о якобы сорванном российскими представителями отложенном 51-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, решение воздержаться от проведения очного раунда дискуссий 6–7 октября было принято абхазской, российской и югоосетинской делегациями из-за сохраняющихся серьезных ограничений и логистических проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает RT.

Она добавила, что российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий и ожидает визит сопредседателей в Москву 6 ноября.

Раннее в этот же день МИД Грузии заявил, что раунд Женевских дискуссий по Закавказью, запланированный на 6–7 октября, был сорван российской стороной, передает ТАСС.

В настоящее время Женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. В переговорах принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.