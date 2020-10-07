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Эксперт рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Циркон»

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Российская крылатая ракета «Циркон» стала первой в мире гиперзвуковой противокорабельной ракетой морского базирования, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов среду, 7 октября.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало видео с места успешного испытания «Циркона». Накануне, 6 октября, из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море.

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«Достоинства ракеты несомненны. Возможность применения «Цирконов» нивелируют возможности любых боевых судов ВМФ США — наиболее грозного вероятного противника России на море», — сказал Михайлов.

Основные цели «Циркона» — это авианосцы, крейсеры, эсминцы и другие крупные военные суда потенциального противника, сказал эксперт.

При этом «Цирконы», двигаясь на скорости до 10 чисел Маха, «пробивают» любую противоракетную оборону кораблей США, отметил военный политолог.

«Cверхзвуковые противокорабельные ракеты типа «Гранит» и «Оникс» поздней советской разработки с недавних пор могут перехватывать новейшие противоракеты США морского базирования. Например, ракеты SM-6, способные лететь со скоростью до 3,5 числа Маха. В отличие от них ракеты «Циркон» перехватить имеющимися в НАТО средствами ПВО или ПРО пока невозможно», — сказал директор Бюро военно-политического анализа.

Он добавил, что ВМФ России планирует оснащать «Цирконами» все перспективные крупные надводные военные суда и подводные лодки. Кроме того, гиперзвуковые ракеты могут быть использованы в качестве средства береговой противокорабельной обороны.

В ходе испытаний 6 октября дальность полета «Циркона» составила 450 км, а максимальная высота — 28 км. Время полета — 4,5 минуты, достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов (9,5 тыс. км/ч).

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