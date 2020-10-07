Колокольцев призвал увеличивать штрафы за повторные нарушения

В России необходимо повышать штрафы и ужесточать наказания за повторные нарушения. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«При повторном совершении правонарушений необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Штраф за повторное нарушение ПДД на сегодняшний день составляет 100 рублей, подчеркнул Колокольцев. Он назвал эту сумму «каким-то анахронизмом». При этом многие нарушители не останавливаются, даже имея десятки штрафов.

«Значит, надо разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин просто для себя сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — подчеркнул он.

Также Колокольцев сообщил, что в России функционируют более 300 тыс. камер для фиксации нарушений, в том числе около половины из них — в местах массового пребывания людей. Количество населенных пунктов, где работает система «Безопасный город», ежедневно увеличивается.

Количество преступлений, совершаемых на улицах, снижается. Такой же результат был и по итогам прошлого года, отметил министр. На учете состоит около 370 тыс. граждан, совершивших такие нарушения, большинство из них находятся под контролем участковых.

Также Колокольцев рассказал, что с начала года в России ликвидировано 139 нарколабораторий, выявлено порядка 130 тыс. наркопреступлений, изъяты 12 т запрещенных веществ, в том числе 10 т — сотрудниками внутренних дел.

Число киберпреступений в России с начала года выросло на 77%. Зафиксировано 363 тыс. случаев, в каждом пятом регионе уровень киберпреступности вырос в два и более раз. Причиной этого явления министр назвал не только доверчивость граждан, но и проблемы с системами безопасности.

С начала года по инициативе МВД России заблокирован доступ к 32 тыс. ресурсов, где содержались призывы к расовой и религиозной вражде а также осуществлялась вербовка в ряды радикальной организации. Удалено 2,7 тыс. материалов, которые суд признал экстремистскими, отметил Колокольцев. Он отметил, что блокировки не достаточно для ограждения молодежи от влияния экстремистов.

Нужен комплексный подход к противодействию деструктивным молодежным субкультурам, считает он.

Ранее 7 октября Колокольцев заявил, что во время пандемии коронавируса МВД зафиксировало снижение количества случаев семейно-бытового насилия примерно на 3%. При этом он отметил, что этой теме уделяется повышенное внимание. Полиция готова реагировать на каждое заявление, а главам регионов рекомендовано рассмотреть вопрос создания кризисных центров для оказания помощи пострадавшим.