СК возбудил уголовное дело после госпитализации детей в Великих Луках. Обнаружены признаки оказания услуг, не отвечающих безопасности. Сегодня в больницу попал еще один школьник. У подростка тошнота, пониженное давление, головокружение. В Великих Луках это уже 14-й госпитализированный ученик. 5 октября со школьной линейки в больницу попали 13 школьников.

Решено оставить детей в больнице на два-три дня для наблюдения. Со школьниками уже побеседовал нарколог. Версия общего наркологического отравления уже исключена. Одноклассники пострадавших выдвигают свои предположения.

Губернатор Псковской области взял ситуацию под контроль.