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Активность клещей выросла в Омской области

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В Омской области на прошлой неделе клещи искусали еще 70 человек, а общее число пострадавших от укусов опасных паукообразных приближается к 6 тыс. По данным регионального Роспотребнадзора, к 5 октября от укусов клещей пострадали 5730 человек, из них 1985 — дети. Это значение, по подсчетам специалистов, превышает среднемноголетний уровень в 1,2 раза.

С начала года от клещевого энцефалита было привито более 59,6 тыс. омичей. Среди исследованных клещей, снятых с омичей и их животных, энцефалит обнаружили в 1,8% случаев. Чаще всего клещи являлись переносчиками боррелий (7%), передает ИА «Город55».

Ранее сотню парков и скверов обработали против клещей в Омске. Особое внимание специалисты уделили зонам с большим пешеходным трафиком. Общая площадь обработки превысила 3,9 млн кв. м. Горожане жаловались на большое количество клещей. Особенно часто вредителей обнаруживают на собаках.

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