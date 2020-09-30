Осеннюю обработку против клещей провели в парках Омска

Сотню парков и скверов обработали против клещей в Омске. Особое внимание специалисты уделили зонам с большим пешеходным трафиком.

Общая площадь обработки превысила 3,9 млн кв. м. По данным ИА «Омскрегион», акарицидная обработка прошла в парках, скверах и на бульварах, которые находятся на балансе управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. В соответствии с договором подрядчик должен был завершить обработку не позднее 1 октября.

Ранее жители Омска пожаловались на большое количество клещей. По словам горожан, особенно часто вредителей обнаруживают на собаках.

17 сентября сообщалось об увеличении численности клещей на территории Калининградской области.