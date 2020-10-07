В Пензе потушили пожар в ресторане «Засека»

Пожар в ресторане «Засека» в Пензе, начавшийся накануне вечером, полностью потушен. Об этом 7 октября говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

«06:20 (мск) — ликвидация последствий пожара», — рассказали спасатели.

Площадь пожара составила 600 кв. метров, пострадавших не было. Из здания эвакуировали 47 человек. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, причины пожара выясняются.

Сообщение о пожаре на улице Совхоз-Техникум поступило во вторник в 19:40 мск.