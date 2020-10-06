Прямой эфир

В Пензе загорелся ресторан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе начался пожар в ресторане «Засека», сообщили в региональном управлении МЧС 6 октября. Ресторан горит по всей площади.

Как передает телеканал РЕН ТВ, площадь возгорания достигла 800 кв м.

Сообщение о пожаре на улице Совхоз-Техникум поступило в 19:40 мск. «Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области», — отметили в МЧС.

О погибших или пострадавших не сообщается.

Начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова уточнила, что на месте работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. «Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — цитирует ее ТАСС.

21 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелось здание ресторана «Паруса» на площади 700 кв. м

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020