В Пензе загорелся ресторан

В Пензе начался пожар в ресторане «Засека», сообщили в региональном управлении МЧС 6 октября. Ресторан горит по всей площади.

Как передает телеканал РЕН ТВ, площадь возгорания достигла 800 кв м.

Сообщение о пожаре на улице Совхоз-Техникум поступило в 19:40 мск. «Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области», — отметили в МЧС.

О погибших или пострадавших не сообщается.

Начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова уточнила, что на месте работают пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. «Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — цитирует ее ТАСС.

21 августа в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелось здание ресторана «Паруса» на площади 700 кв. м