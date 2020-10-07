Сбой произошел в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube сообщили о техническом сбое в работе площадки. Это следует из данных портала Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

Сбой начался около 7:30 мск. У 80% пожаловавшихся возникли проблемы с просмотром видео. 14% пользователей столкнулись с невозможностью открыть главную страницу сервиса. Также 5% пользователей не смогли войти в аккаунт.

Проблемы наблюдаются во всем мире. Жалуются пользователи из США, Бразилии, Индонезии, Германии, Турции и Японии. В России сбой отметили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону.

4 октября пользователи Teleram ряда стран, в том числе в России, сообщили о техническом сбое в работе мессенджера. Проблему устранили, а основатель сервиса Павел Дуров принес свои извинения.