Дуров извинился за сбои в работе Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса, а также принес извинения за сбои в работе приложения.

«Мы уже исправили приложение для iOS, а обновление на пути в App Store. Мы также исправляем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 октября.

Дуров принес извинения за сбой в работе мессенджера, а также подчеркнул, что он и его команда осознают важность для пользователей иметь доступ к сообщениям 24 часа в сутки, поэтому «упорно работает» над достижением 100% безотказной работы Telegram.

Ранее в воскресенье пользователи ряда стран, в том числе в России, сообщили о техническом сбое в работе мессенджера. Чаще всего они жаловались на невозможность подключиться к сервису, а также сообщали о проблемах с отправкой сообщений.

Роскомнадзор заблокировал Telegram в России с апреля 2018 года за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Однако 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой требования по ограничению доступа к мессенджеру были сняты.