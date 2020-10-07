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Президент России Владимир Путин отмечает 68-летие

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Президент России Владимир Путин отмечает 68-й день рождения в среду, 7 октября.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что первую половину дня глава государства намерен посвятить работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Их запланировано около десятка.

Вторую половину дня Владимир Путин по традиции проведет с родными, близкими и друзьями.

Президент родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге. Официальный представитель Кремля неоднократно отмечал, что президент любит проводить этот праздник с родными и близкими.

В 2019-м году накануне дня рождения президент отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

История в датах: 7 октября
7 октября 1952 года родился президент Российской Федерации Владимир Путин. На фото: Владимир Путин на пленарной сессии «Энергия для глобального роста» первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» 4 октября 2017 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
История в датах: 7 октября
7 октября 1993 года был ликвидирован пост почетного караула у Мавзолея на Красной площади, известный также как пост № 1. Этот пост действовал с 27 января 1924 года, то есть с момента похорон Владимира Ленина. C 1993 года местом главного почетного караула в стране стала могила Неизвестного солдата в Александровском саду. На фото: смена почетного караула у поста № 1 в 1966 году
Фото: РИА Новости/Борис Ушмайкин
История в датах: 7 октября
7 октября 1977 года в СССР была принята так называемая брежневская Конституция или «Конституция развитого социализма». Она пришла на смену документу, принятому еще при Сталине, и стала последней Конституцией Советского Союза. На фото: митинг в сборочном цехе Ярославского завода топливной аппаратуры в поддержку новой Конституции
Фото: ТАСС/Сергей Метелица
История в датах: 7 октября
7 октября 1949 года была образована Германская Демократическая Республика (ГДР). На фото: германский коммунистический лидер Вильгельм Пик зачитывает манифест, провозглашающий новое правительство 7 октября 1949 года
Фото: Getty Images/Bettmann
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