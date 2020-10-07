Президент России Владимир Путин отмечает 68-летие

Президент России Владимир Путин отмечает 68-й день рождения в среду, 7 октября.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что первую половину дня глава государства намерен посвятить работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Их запланировано около десятка.

Вторую половину дня Владимир Путин по традиции проведет с родными, близкими и друзьями.

Президент родился 7 октября 1952 года в Санкт-Петербурге. Официальный представитель Кремля неоднократно отмечал, что президент любит проводить этот праздник с родными и близкими.

В 2019-м году накануне дня рождения президент отдохнул в сибирской тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.