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Исполнитель соула и регги Джонни Нэш умер в возрасте 80 лет

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Американский музыкант и исполнитель музыки в стилях соул и регги Джонни Нэш скончался в возрасте 80 лет. Об этом со ссылкой на сына певца сообщил портал TMZ во вторник, 6 октября.

Джон Нэш – третий рассказал, что его отец ушел из жизни от естественных причин, однако подробностей не привел. Он также отметил, что певец был прекрасным отцом и семьянином, любил людей и мир, а «семья была для него всем».

Джонни Нэш начал свою музыкальную карьеру в 1957 году. Особую популярность он обрел на Ямайке, где стал одним из самых известных исполнителей регги неямайского происхождения.

В 1971 году музыкант участвовал в совместном с Бобом Марли туре по Великобритании, а в 1972 году выпустил свой самый известный сингл под названием I Can See Clearly Now, разошедшийся миллионными тиражами. Хит возглавил чарты в ноябре 1972 года и оставался там в течение четырех недель.

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