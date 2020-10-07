В Британии выпустили новые монеты в честь Джеймса Бонда

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил новые монеты в честь суперагента Джеймса Бонда. Об этом 5 октября сообщило издание Evening Standard.

Коллекционные монеты выполнены из золота, серебра или сплава недрагоценных металлов. Это уже третий, последний выпуск в серии, обыгрывающей образ агента 007.

На ранее выпущенных моментах можно увидеть знаменитый автомобиль Бонда Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарина Lotus Esprit по прозвищу «Мокрая Нелли».

На новых монетах также можно увидеть изображение смокинга шпиона с выгравированной надписью «взболтать, а не смешивать». Это отсылка к тому, каким способом приготовленный «Мартини» нравился Джеймсу Бонду: взболтать алкоголь в шейкере со льдом, вместо того, чтобы просто перемешать ингредиенты. Считается, что таким способом коктейль быстрее охладится, уточняет телеканал «360». По мнению автора книг о спецагенте Яна Флеминга, напиток к тому же получится более ароматным.

Директор отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан отметил, что монету было решено представить именно во Всемирный день Джеймса Бонда, пишет «Газета.ру».

Соединив монеты вместе, с помощью увеличительного стекла можно прочесть название 25-й бондианы — «Не время умирать» (No time to die). Стоимость монет варьируется от 13 фунтов ($16,8) за мельхиоровую монету номиналом пять фунтов до 148 тысяч фунтов (более $191 тыс.)

Премьеру фильма про Джеймса Бонда снова перенесли из-за коронавируса — на апреле 2021 года. В следующем фильме Дэниэла Крейга в роли Бонда может заменить актер Том Харди.