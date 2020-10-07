Прямой эфир

В Британии выпустили новые монеты в честь Джеймса Бонда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил новые монеты в честь суперагента Джеймса Бонда. Об этом 5 октября сообщило издание Evening Standard.

Шепчущая бондиана: Билли Айлиш записала самую невокальную песню об агенте 007
«Известия» представляют шорт-лист лучших композиций о Джеймсе Бонде

Коллекционные монеты выполнены из золота, серебра или сплава недрагоценных металлов. Это уже третий, последний выпуск в серии, обыгрывающей образ агента 007.

На ранее выпущенных моментах можно увидеть знаменитый автомобиль Бонда Aston Martin DB5 и автомобиль-субмарина Lotus Esprit по прозвищу «Мокрая Нелли».

На новых монетах также можно увидеть изображение смокинга шпиона с выгравированной надписью «взболтать, а не смешивать». Это отсылка к тому, каким способом приготовленный «Мартини» нравился Джеймсу Бонду: взболтать алкоголь в шейкере со льдом, вместо того, чтобы просто перемешать ингредиенты. Считается, что таким способом коктейль быстрее охладится, уточняет телеканал «360». По мнению автора книг о спецагенте Яна Флеминга, напиток к тому же получится более ароматным.

Директор отдела памятных монет Королевского монетного двора Клэр Макленнан отметил, что монету было решено представить именно во Всемирный день Джеймса Бонда, пишет «Газета.ру».

Соединив монеты вместе, с помощью увеличительного стекла можно прочесть название 25-й бондианы — «Не время умирать» (No time to die). Стоимость монет варьируется от 13 фунтов ($16,8) за мельхиоровую монету номиналом пять фунтов до 148 тысяч фунтов (более $191 тыс.)

Премьеру фильма про Джеймса Бонда снова перенесли из-за коронавируса — на апреле 2021 года. В следующем фильме Дэниэла Крейга в роли Бонда может заменить актер Том Харди.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020