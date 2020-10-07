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Защита осужденного в США россиянина Никулина подала апелляцию на приговор

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Защита российского гражданина Евгения Никулина, приговоренного в США к более чем семи годам тюремного заключения по делу о киберпреступлениях, подала апелляцию на приговор. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на уведомление в Девятый окружной апелляционный суд в американском штате Калифорния.

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29 сентября суд в Сан-Франциско приговорил обвиненного в киберприступлениях Никулина к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы. Россиянина считают виновным во взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, а также в попытках продать украденные логины и пароли.

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что ведомство оказывает Никулину консульско-правовое содействие.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США, хотя в апреле того же года конституционный суд Чехии отменил это решение задним числом.

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