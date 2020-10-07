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В Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей

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Отцов необходимо уравнять в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, может обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. Так у нее появляется больше шансов на дальнейшее трудоустройство.

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Такие ситуации в России скорее исключение, но в случае иска от отца или опекуна ребенка их может ждать равная с мужчинами ответственность

При этом для отцов подобных преференций не предусмотрено, хотя они тоже имеют право уходить в декретный отпуск. В связи с этим член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабский предложила внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в Минтруд.

В ведомстве по запросу «Известий» уточнили, что подсчет мужчин, находящихся в декретном отпуске, не ведется. Всего, по данным Фонда социального страхования, на 1 июля 2020 года пособие по уходу за ребенком получали 1,47 млн человек. Нововведение, считают эксперты, коснется не более 2% молодых родителей, однако это, по их мнению, не повод для дискриминации.

Доля отцов, уходящих в декретные отпуска, довольно мала, отметила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, эксперт по рынку труда Любовь Храпылина. Предположительно, в России их не более 2% от общего количества ухаживающих за детьми до трех лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Папа не может: отцов и матерей предлагают уравнять в правах

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