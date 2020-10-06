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Умер актер из «Твин Пикса» и «Убить Билла 2»

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Американский актер, режиссер, продюсер Кларк Миддлтон умер в возрасте 63 лет от неизлечимой болезни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой супругу артиста 5 октября.

Артист умер в воскресенье, 4 октября. Причиной смерти стала лихорадка Западного Нила, лекарства от которой нет.

«Кларк был человеком с большой душой, всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями», — заявила супруга артиста Элисса.

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое в основном передается через укусы комаров.

Миддлтон снялся в кинолентах «Убить Билла 2» Квентина Тарантино и «Черный список» Майкла Уоткинса. В сериале «Твин Пикс: Возвращение» актер сыграл Чарли, мужа героини Одри Хорн. Также он снимался в сериалах «Черный список» и «Американские боги».

Артист болел ревматоидным артритом с четырехлетнего возраста и был представителем Фонда артрита.

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