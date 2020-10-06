Группа из 14 «черных лесорубов» ожидает суда в Приангарье

В Иркутской области суда ожидают 14 человек, занимавшихся незаконной рубкой леса. За год они нарубили деревьев на 2,4 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Незаконную деляну сотрудники полиции обнаружили в августе 2019 года на территории Боханского района. Затем рубки выявили в Иркутском районе. Полицейским удалось задержать 14 человек, причастных к хищению.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты восемь грузовых и легковых машин, бензопилы, радиостанции, мобильные телефоны и документация. Установлено, что объем вырубленного за год леса превышает 370 кубометров. Сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.

По версии следствия, организатором группы является 36-летний житель Боханского района. В отношении всех участников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой».

По данным ИА IrkutskMedia, ущерб от незаконных вырубок в Иркутской области за последние два года превысил 40 млрд рублей.