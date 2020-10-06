Саммит ЕС - Украина призвал Россиию способствовать выполнению Минских соглашений

Участники 22-го саммита Украина – Евросоюз в Брюсселе призывают Россию выполнить Минские соглашения и утверждают о российском военном присутствии в Донбассе. Эта информация следует из совместного заявления по итогам саммита, который состоялся во вторник, 6 октября.

В заявлении говорится, что Европейский союз «решительно осуждает» нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России, «начиная с февраля 2014 года».

«Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, милитаризацию полуострова, жестокие ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы передвижения граждан Украины в Крым и обратно», — говорится в заявлении.

Подписавшие документ называют бессрочное прекращение огня в Донбассе «достижением, которое следует хранить».

«Мы призвали Россию полностью взять на себя ответственность в этом вопросе и использовать свое значительное влияние на поддерживаемые РФ вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей и обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины территориям, включая районы вдоль российско-украинской государственной границы в соответствии с ее мандатом», — отмечается в сообщении.

Лидеры Украины и Евросоюза отмечают, что полностью поддерживают «нормандский формат», ОБСЕ, Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине.

«Мы приветствовали восстановление взаимодействия сторон на нормандском саммите в Париже в декабре прошлого года и подчеркнули важность реализации согласованных мер для полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом вопросе», — указывается в заявлении.

Подписавшие документ также назвали «нарушением международного права» голосование за поправки в Конституцию России, которое состоялось 1 июля 2020 года в Крыму, а также выборы губернатора Севастополя 13 сентября.

Лидеры ЕС и Украины призвали Россию «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников» в районы, которые сейчас не контролируются Киевом, включая Крымский полуостров, и «уважать международное гуманитарное право».

Кроме того, они призывают «немедленно освободить всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов».

Также Россию просят обеспечить «беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю и из него» в соответствии с международным правом.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Среди них — запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках ТКГ — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве России, Франции и Германии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения.