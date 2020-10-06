Горячую линию по вопросам ЖКХ запустили в Сахалинской области

В Сахалинской области запустили круглосуточную линию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Особенности нового сервиса обсудили на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, звонки принимаются в любое время по номеру 8-800-302-00-65. Для мобильных телефонов также доступен короткий номер 0065.

Жители могут сообщать о неполадках тепло-, водо-, электроснабжения, а также о работе управляющих компаний. Обращения будут рассматриваться в течение суток.

В ходе обсуждения губернатор предложил добавить в сервис возможность отправлять на короткий номер текстовые сообщения. По его словам, для некоторых это может оказаться удобнее, а кроме того, специалисты сервиса будут экономить время.

Министр ЖКХ области Наталия Куприна, в свою очередь, добавила, что горячая линия работает в связке с системой «Сахалин.онлайн». Также налажено взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой.

В июле этого года Сахалинская область вместе с еще семью регионами подключилась к федеральной системе мониторинга в сфере ЖКХ. Она позволяет круглосуточно собирать данные об авариях в коммунальной сфере и организовывать совместную работу служб для их устранения.