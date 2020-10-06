Путин заявил о невозможности больше терпеть хищническую вырубку леса

Президент России Владимир Путин заявил, что терпеть хищническую вырубку леса больше невозможно и именно поэтому было принято решение о запрете на вывоз за границу леса-кругляка. Такое мнение глава государства высказал во вторник, 6 октября, на встрече с руководителями фракций в Госдуме.

«Кто-то из коллег спрашивал, почему раньше не запретили. Поверьте мне, именно этим я и занимаюсь достаточно много лет. Но вопрос в чем — чистка леса, санитарные рубки леса сразу в качестве аргумента идут, сохранение рабочих мест и так далее, тысяча причин! Но я исхожу из того, что вообще в лесном комплексе те, кто занимается этим, и занимается на протяжении многих лет, уже имеют достаточно средств для того, чтобы заниматься переработкой, или, во всяком случае, имеют возможности для привлечения кредитных ресурсов», — подчеркнул он.

Российский лидер призвал депутатов внимательно следить за ситуацией с точки зрения парламентского контроля и совершенствования нормативной базы.

30 сентября Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Президент назвал неприемлемым уровень криминализации лесной отрасли и потребовал жестко решать данную проблему. По его словам, сегодня в большинстве регионов страны сохраняются «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса.

Кроме того, глава государства предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации.