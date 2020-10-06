В Кремле прокомментировали проведение обысков у журналистки Славиной

В России нет тенденции к давлению силовиков на правозащитников посредством обысков. У Кремля нет данных о том, что явилось основанием для обысков у погибшей нижегородской журналистки Ирины Славиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что я ничего не могу говорить, я не располагаю информацией, что было причиной обысков», —сказал Песков.

Он добавил, что каждый предполагаемый случай давления на правозащитников нужно рассматривать отдельно, обладая всей информацией.

Пресс-секретарь уточнил, что в произошедшем разбирается губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Ситуация развивалась там, в Нижнем Новгороде, мы просто не располагаем информацией», —подчеркнул Песков.

Во вторник, 6 октября, профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое обращение к МВД, Следственному комитету и прокуратуре в связи с гибелью журналистки Славиной. В обращении указано, что причиной ее самоубийства стало «непрерывное преследование и давление на журналистку со стороны силовых структур государства».

2 октября стало известно, что главред нижегородского портала «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой перед зданием МВД. Полицейские пытались оказать ей помощь, но спасти женщину не удалось. Накануне смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске. За час до суицида она оставила предсмертную записку

6 октября в Нижнем Новгороде прошли похороны журналистки.