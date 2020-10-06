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Эко-субботники пройдут в Нижнем Тагиле

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Два экосубботника пройдут в Нижнем Тагиле 10 и 11 октября в рамках проекта «Не словом, а делом», сообщает общественник Дмитрий Есин на своей странице во «ВКонтакте».

В субботу, 10 октября, планируется сбор у школы № 100 на ГГМ для очистки Муринских прудов. На завершающее мероприятие по уборке Валегинского пруда 11 октября активисты встретятся у гостиницы «Тагил» на улице Садовой. Об этом информирует ТагилСити.Ру.

Во время реконструкции моста через реку Сулем на участке трассы Нижний Тагил – поселок Висимо-Уткинск – деревья Усть-Утка будет вырублено 917 деревьев. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. Работы проводит Управление автомобильных дорог. Вырубят около 350 сосен и пихт, порядка 250 лиственниц и кедров, берез, осин и ив.

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