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Песков прокомментировал создание Фонда защиты детей

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Создание Фонда защиты детей усилит работу детского омбудсмена Анны Кузнецовой в этой области. Такое мнение во вторник, 6 октября, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это скорее усиление работы в этой области. Это такая область, где усилий мало не бывает. И Анна Кузнецова как омбудсмен весьма эффективно работает. Здесь помощь в виде фонда ей не помешает», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей ранее в этот же день. Учредителем фонда является Минпросвещения. Ведомство будет формировать направления деятельности организации, оказывать поддержку в реализации ее целей и контролировать выполнение задач, возложенных на фонд. В состав также войдут Российский детский фонд и союз общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».

Руководить советом фонда будет его председатель, избираемый на пять лет. Правительству России поручено обеспечить передачу в собственность фонда комплекса зданий в Армянском переулке в Москве, а также предусмотреть выделение денег на деятельность организации.

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