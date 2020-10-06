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Россияне стали реже видеть источник счастья в развитии своей жизни

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Доля россиян, довольных тем, в каком направлении развивается их жизнь, за год снизилась на восемь процентных пунктов. К такому выводу пришла международная исследовательская компания Ipsos.

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Согласно результатам проведенного компанией «Глобального исследования счастья 2020», удовлетворенность от направления своей жизни сейчас называют в числе главных источников счастья 34% опрошенных россиян.

На первом месте среди факторов счастья у респондентов в России оказался вариант «Мои дети» — на него указали 59% опрошенных. Многие также назвали главными источниками счастья свои отношения с партнером или супругом — 56% респондентов.

При этом общая доля россиян, которые по совокупности различных факторов считают себя в той или иной степени счастливыми, в сравнении с 2019 годом выросла с 47 до 58%.

«Глобально уровень счастья с 2019 года практически не изменился. Рост на 5 или более процентных пунктов наблюдается в шести странах: Китае, Италии, Малайзии, Турции, России и Аргентине», — отмечают авторы исследования. Между тем наиболее значительное снижение доли счастливых респондентов отмечено в Перу, Чили, Мексике и Индии.

Опрос Ipsos проводился в 27 странах, в нем приняли участие более 19,5 тыс. человек в возрасте от 16 до 74 лет. По результатам исследования, 63% опрошенных глобально говорят, что счастливы, 11% — очень счастливы, 52% — довольно счастливы.

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