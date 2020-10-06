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Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

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ГИБДД проводит проверку по факту аварии с участием грузовика в Челябинской области. Травмы получили три человека, в том числе два ребенка.

ДТП произошло на территории Златоуста. Водитель автомобиля «Лада Калина» пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком DAF. Об этом сообщает 1obl.ru.

Водитель 1993 года рождения и двое детей-пассажиров доставлены в городскую больницу Златоуста. Очевидцы аварии утверждают, что легковой автомобиль ремонту не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Брянской области женщина — водитель автомобиля Toyota погибла в ДТП с автобусом на трассе. Пять пассажиров автобуса получили травмы.

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