Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

ГИБДД проводит проверку по факту аварии с участием грузовика в Челябинской области. Травмы получили три человека, в том числе два ребенка.

ДТП произошло на территории Златоуста. Водитель автомобиля «Лада Калина» пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком DAF. Об этом сообщает 1obl.ru.

Водитель 1993 года рождения и двое детей-пассажиров доставлены в городскую больницу Златоуста. Очевидцы аварии утверждают, что легковой автомобиль ремонту не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Брянской области женщина — водитель автомобиля Toyota погибла в ДТП с автобусом на трассе. Пять пассажиров автобуса получили травмы.