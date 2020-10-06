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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом под Брянском

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Женщина-водитель легкового автомобиля Toyota погибла в результате столкновения с автобусом на трассе в Брянской области. Пять пассажиров автобуса получили травмы.

Авария произошла на автодороге Ковшовка — станция Свень. По данным правоохранительных органов, 36-летняя автомобилистка допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с автобусом «ПАЗ». От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело из иномарки извлекали спасатели. У погибшей остались шестеро детей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

37-летний пассажир автобуса получил перелом носа. У 40-летнего мужчины обнаружили травму позвоночника, у 55-летнего пассажира — ушиб руки. 57-летняя женщина получила ушибы бедра и колена, еще одна пассажирка госпитализирована с переломом грудной клетки. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области три человека стали жертвами массового ДТП. Еще три человека, включая шестилетнего ребенка, госпитализированы.

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