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Кинолог дал советы желающим взять собаку из приюта

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал в беседе с «Известиями» во вторник, 6 октября, что неопытным собаководам брать бездомную собаку или собаку из приюта не стоит, поскольку они могут с ней не справиться.

В этой связи кинолог рассказал, к чему необходимо подготовиться гражданам, решившим забрать собаку из приюта или с улицы.

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«Первым делом необходимо вымыть собаку. Но делать это нужно с осторожностью. Если с собакой еще не установился полноценный контакт и доверительные отношения, купание может стать для нее сильным стрессом. При возможности чуть-чуть повремените с этой процедурой», — сказал Голубев.

В течение первых дней после того, как собака появилась в доме, с ней обязательно необходимо посетить ветеринарного врача и получить рекомендации по содержанию, уходу, кормлению, вакцинации и обработке питомца от паразитов, отметил кинолог.

Главное правило первых дней пребывания собаки в доме — не надоедать и не давить на собаку, сказал президент РКФ. Не слишком привыкшая к вниманию собака может запаниковать, испугаться и агрессивно отреагировать даже на ласку. Поэтому необходимо дать ей осмотреться и успокоиться.

«Нельзя торопить события и пытаться стать другом для такой собаки насильно, бесконечно гладя и обнимая. Такой натиск может напугать собаку», — добавил Голубев.

По окончании первого адаптационного периода будет понятно, нужна ли собаке серьезная коррекция поведения или обычная воспитательная дрессировка.

Также Голубев обратил внимание на финансовые и временные ресурсы, которые необходимо тратить на собаку.

«Первые несколько месяцев собака будет нуждаться в постоянном внимании. После адаптации питомца понадобится время на дрессировку и развитие. И, конечно же, на ежедневные прогулки. Кроме времени на протяжении всей жизни питомца необходимы будут деньги на корм, услуги ветеринара, различные собачьи аксессуары, игрушки, а также, возможно, потребуются услуги зоопсихолога и кинолога», — заключил специалист.

Также он призвал помнить, что собаке в доме обязательно понадобится место, где она будет спать, есть и играть.

Ранее, 5 октября, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов заявил, что из-за неумелого воспитания собака крупной породы может нести угрозы окружающим, поэтому необходимо ввести курсы кинологов для хозяев таких питомцев.

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