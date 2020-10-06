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Почти 600 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Самарской области

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Вторая партия вакцины против гриппа поступит в Самарскую область на следующей неделе. На текущий момент прививки сделали почти 600 тыс. жителей региона.

Всего в Самарскую область должно прийти более 1,9 млн доз вакцины. Медики планируют привить более 60% населения региона. Это позволит создать коллективный иммунитет, пишет НИА «Самара».

В первую очередь, прививки ставят те жители региона, которые относятся к группам риска. Это школьники, студенты, сотрудники медицинских и образовательных организаций, коммунальной сферы и транспорта. Кроме того, вакцинацию проходят пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

По данным за 6 октября, прививки от гриппа сделали более 30 млн россиян, или свыше 21% населения страны.

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