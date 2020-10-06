Фадеев рассказал о вере в матрицу

Музыкальный продюсер Максим Фадеев во второй части интервью YouTube-каналу «Метаметрика» рассказал о своих религиозных убеждениях. По его мнению, бог представляет собой энергию, а люди живут в матрице.

«Я не хочу углубляться, так сказать, в квантовую физику, но если объединить квантовую физику и религию, мне кажется, что как раз получается (...) самое, что и есть на самом деле. То есть я чувствую, что я могу управлять ну просто, ну очень большими процессами. И каждый человек. Абсолютно каждый человек. Просто вопрос в том, верит он в это или нет, делает он это или нет. То есть вот к чему нас призывает вера, да? Верь безусловно, и всё произойдет, так? Верь в то, что ты по воде пойдешь, и ты пойдешь. Вы скажете — это нереально, и вы скажете — это нереально, и я скажу — это нереально, да. Но на самом деле это реально. И если у этого есть правильная энергия и правильная внутренняя организация, это легко. Человек может легко взлететь, может легко исчезнуть, потому что мы в матрице», — сказал он.

По мнению продюсера, люди созданы для того, чтобы управлять различными энергиями, но вместо этого «мы только разрушаем, а не созидаем, к сожалению».

«Мы, как саранча, которая налетает и жрет, уничтожает Землю. Посмотрите, что мы с ней сделали! И посмотрите на нее сверху, как она прекрасна: голубая, маленькая. И посмотрите, что мы с ней сделали здесь. Она скоро покроется одним целлофановым пакетом и умрет. Так же как Марс в свое время, на котором есть, была жизнь, и это доказано. Я думаю, что мы как раз оттуда, прибыли еще со времен, так сказать, Нибиру и так далее. Всех этих уверований еще древних ацтеков и индейцев», — отметил Фадеев.

Говоря о своем отношении к церкви, он заявил, что многого не понимает.

«Церковь может хоть что сделать, вот хоть что сделать, и ничего не получится. Очень просто. Я не понимаю старорусский язык. Вот мой ответ вам и всем этим церковным батькам с пузами. Я не понимаю, я прихожу в храм, и мне непонятно, что мне говорят. Я просто говорю «Аминь», потому что все говорят. Но ни один из этих людей ни слова не понял, что нам хотели сказать. Это намеренно? Вы хотите, чтобы страна верила? Так объясните ей, как верить и в кого верить-то», — заявил он.

Это непонимание, а также роскошь, в которой живут многие священнослужители, по словам Фадеева, всё разрушают.

«Если бы поп ездил на телеге, я б его уважал. Я бы ему тогда приносил деньги. Тогда бы покупал у него свечки эти. Если бы он ездил на тележке. А то, когда он ездит на «Майбахе», я не хочу покупать у него свечки ему на очередной колпак для его колеса. Понятно? Поэтому никогда не будет у нас веры, пока они не перепишут и не переведут на русский понятный язык Библию», — заключил продюсер.

В ходе этого же интервью Фадеев заявил, что сейчас он занимается идеологическим проектом, который скоро будет представлен общественности. По его словам, в этом проекте есть такое понятие кодекса чести, в основу которого легли «самурайский кодекс чести и кодекс чести чеченских къонахалла».