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Фадеев рассказал о планах представить собственный кодекс чести

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что сейчас он занимается идеологическим проектом, который скоро будет представлен общественности. Об этом он заявил во второй части интервью YouTube-каналу «Метаметрика».

По его словам, в этом проекте есть такое понятие — кодекс чести.

«Таких кодексов, вот вы удивитесь, но на Земле, насколько я знаю, может быть, были еще, скорее всего, наверное, были, но я просто не в курсе. Это были самурайские кодекс чести и кодекс чести чеченских къонахалла. Всё. Вот за основу взяты именно эти кодексы чести (...)», — объяснил продюсер.

Первая часть интервью Фадеева была опубликована в конце сентября. В ней он, в частности, рассказал, что в случае избрания президентом он в первый же день отменил бы ЕГЭ. Фадеев напомнил, что Советский Союз был самой интеллектуальной страной в мире с самыми читающими людьми, а теперь у детей «ЕГЭ и ноль образования».

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