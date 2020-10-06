Фадеев предрек исчезновение современных лидеров мнений

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, все, кто сейчас является лидером мнений, в скором будущем перестанут быть ими. Такое мнение он высказал во второй части интервью YouTube-каналу «Метаметрика».

«Все те, кто сегодня был лидером мнений, они перестанут ими быть. Потому что не может быть лидером мнений абсолютный дурак. Ну просто не может. А сегодня, куда не ткни, лидеры мнений — это просто тотальные дураки. Просто дураки», — уверен он.

По его словам, сейчас мы живем «во времени цунами, сейчас волна уже снесла и сейчас начинается отток». В качестве примера Фадеев привел Диану Шурыгину, история с изнасилованием которой в 2016 году получила широкий общественный резонанс.

«Мы всей страной, так сказать, смотрели вот это вот, да. (...) Вот мне и моим детям, и моим друзьям неинтересно это мнение госпожи Шурыгиной. Неинтересно. Я не хочу его знать, я не хочу ее знать и видеть ее, так сказать, в центральном, на центральном канале (...). Ну или я говорю за людей образно. Я не верю. Но, может быть, кто-то верит. Так же поверят и ей. И так же начнет жалеть ее и говорить, как всё несчастно, как всё плохо. Да, это была какая-то там трагедия у них и так далее, но это не повод так себя вести и не повод это показывать стране полгода», — сказал Фадеев.

Продюсер также вспомнил о скандале с разводом Армена Джигарханяна.

«Где то есть вы, получается, вы уничтожаете лидеров мнений, которые действительно чего-то стоят, и выводите наверх тех, кто не стоит ничего, ноль, ноль, вообще ноль», — посетовал он.

В ходе этого же интервью Фадеев заявил, что сейчас он занимается идеологическим проектом, который скоро будет представлен общественности. По его словам, в этом проекте есть такое понятие кодекса чести, в основу которого легли «самурайский кодекс чести и кодекс чести чеченских къонахалла».