Прямой эфир

Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минфине России подготовили упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Алкогольная пауза: россияне сокращают покупки спиртного во время эпидемии
В марте граждане основательно пополнили свои запасы и пока не нуждаются в новых

В министерстве объяснили, что теперь для процедуры выдачи марок на алкоголь нужно будет лишь предоставить заявление, поданное через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Необходимость в предоставлении всех остальных документов и деклараций для представителей бизнеса отпадет, что значительно снизит для них административные и временные издержки.

«Требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции», — пояснили в Минфине.

Помимо этого, теперь для любого подлежащего маркировке алкоголя будут применяться федеральные специальные марки. Полномочия по их выдаче будут централизованы в одном ведомстве — Росалкогольрегулировании.

Проект постановления опубликуют на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

В России запрещен оборот спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки. Отечественная алкогольная продукция маркируется федеральными спецмарками, импортная — акцизной маркой, выдаваемой таможенными органами.

Ранее в Минфине раскритиковали инициативу о маркировке спиртного радиочастотными метками, заявив, что это создаст дополнительные расходы для бизнеса, не повысив при этом эффективность государственного контроля в данной сфере.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020