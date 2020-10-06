Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя

В Минфине России подготовили упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве объяснили, что теперь для процедуры выдачи марок на алкоголь нужно будет лишь предоставить заявление, поданное через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Необходимость в предоставлении всех остальных документов и деклараций для представителей бизнеса отпадет, что значительно снизит для них административные и временные издержки.

«Требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции», — пояснили в Минфине.

Помимо этого, теперь для любого подлежащего маркировке алкоголя будут применяться федеральные специальные марки. Полномочия по их выдаче будут централизованы в одном ведомстве — Росалкогольрегулировании.

Проект постановления опубликуют на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

В России запрещен оборот спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки. Отечественная алкогольная продукция маркируется федеральными спецмарками, импортная — акцизной маркой, выдаваемой таможенными органами.

Ранее в Минфине раскритиковали инициативу о маркировке спиртного радиочастотными метками, заявив, что это создаст дополнительные расходы для бизнеса, не повысив при этом эффективность государственного контроля в данной сфере.