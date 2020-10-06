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Пять человек пострадали при пожаре в доме в Тюмени

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Пять человек отравились продуктами горения во время пожара в многоквартирном доме в Тюмени. Троих пострадавших госпитализировали.

Возгорание зафиксировано в одной из квартир дома по улице Энергетиков. Огонь охватил около 20 кв. м в однокомнатной квартире. На место прибыли 25 пожарных и девять единиц техники. Из дома эвакуировали 18 человек, сообщает Megatyumen.ru.

Пожар удалось ликвидировать в оперативном режиме. Пять человек доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения. Госпитализированы три человека.

Специалисты устанавливают причины пожара.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в жилом доме в Башкирии, который произошел 5 октября. В здании погибли пятилетняя девочка, ее 38-летняя мать и 44-летний отец. Мать погибшей женщины успела покинуть дом.

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