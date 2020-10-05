Семья с ребенком погибла в результате пожара в Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли ребёнок и двое взрослых. В ночь на 5 октября загорелся жилой дом на улице Мира в селе Лебяжий. Там остались пятилетняя девочка, её 38-летняя мать и 44-летний отец.

Мать погибшей женщины успела покинуть дом, когда начался пожар, пишет «МедиаКорСеть». Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются причины возгорания и гибели людей. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В начале октября стало известно, что взрослый мужчина и двое его маленьких внуков погибли на пожаре в Крыму. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала игра детей со спичками. Точно это будет выяснено после экспертиз. Установлено, что родители детей ушли в гости, а дом заперли, так как, по их словам, были случаи, когда дети убегали со двора.