Самолет приземлился в Пулково из-за неисправности

Пассажирский самолет, запросивший посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за неисправности шасси, благополучно приземлился. Об этом сообщили во вторник, 6 октября, в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Пулково», — цитирует сообщение ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о доставке экипажа и пассажиров в пункт назначения, отметили в компании.

Ранее в этот же день сообщалось, что неисправность передней стойки шасси была выявлена у самолета, вылетевшего из Пулково в Санкт-Петербурге. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, передает RT.

Все силы и средства аэропорта были приведены в полную готовность к встрече самолета, уточняет НСН.

3 октября сообщалось, что самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя. При посадке никто не пострадал.