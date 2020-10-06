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Два пенсионера пропали во время рыбалки в Омской области

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В Омской области двое мужчин провали во время рыбалки на озере Малые Казарлы. Полицейские нашли тело одного из пенсионеров.

По данным жителя Омска, который обратился в правоохранительные органы, двое его знакомых 60 и 66 лет отправились на рыбалку на автомобиле Chevrolet Niva 3 октября. К ночи 6 октября они так и не вернулись домой. К водоему выехали сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции. При осмотре территории им удалось найти автомобиль с вещами.

Позже полицейские увидели на озере лодку. Рядом с ней находилось тело 66-летнего пропавшего. Об этом пишет ИА «Город55».

На данный момент ведется розыск второго пропавшего. Озеро обследуют водолазы.

Ранее сообщалось, что в Липецке вели розыск 60-летней женщины. 30 сентября ее тело обнаружили недалеко от места ДТП, которое произошло 28 сентября. По данным правоохранительных органов, автомобиль Skoda снес забор и въехал на дачный участок. Погибшая женщина находилась за уцелевшей частью забора на заросшей обочине.

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