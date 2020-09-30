Пропавшую жительницу Липецка обнаружили погибшей на территории СНТ

В Липецке под забором одного из домов на территории СНТ «Тракторостроитель-1» обнаружили тело 60-летней женщины, которая пропала пару дней назад. Полицейские предполагают, что ее сбила машина.

Как выяснилось, 28 сентября, в тот же день что пропала липчанка, в СНТ произошло ДТП. Автомобиль Skoda снес забор и въехал на дачный участок. По словам его владельцев, водитель и пассажир были сильно пьяны.

Тело пропавшей женщины обнаружили 30 сентября в 15-20 м от места аварии. Она находилась за уцелевшей частью забора на заросшей обочине.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области сообщили GOROD48, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

В совершении ДТП подозревается 60-летний житель Липецка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.