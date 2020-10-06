Эксперт оценил риски российских компаний из-за пандемии коронавируса

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Известиями» во вторник, 6 октября, заявил, что эпидемия коронавируса не приведет к банкротству крупнейших российских авиакомпаний.

«Первая шестерка крупнейших авиакомпаний перевозит примерно две трети всех пассажиров. Я не вижу угрозы в отношении них. Это «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», UTair и S7», — сказал авиаэксперт.

Тем не менее остается угроза отложенного банкротства ряда небольших авиакомпаний, полагает Гусаров. Ожидать банкротства можно в течение нескольких лет, как это было в случае с «Трансаэро». Авиакомпания обанкротилась в 2015 году, но финансовые проблемы у нее начались в 2009 году после мирового финансового кризиса. Компания пыталась решить их при помощи кредитных средств, но долги и проценты в конечном итоге «утянули ее на дно», отметил эксперт.

Всего же в России зарегистрировано более 100 авиакомпаний, однако 99% пассажиров перевозят 35 компаний. В связи с этим грядущие банкротства мелких игроков никак не скажутся на стоимости авиаперевозок, сказал Гусаров.

По оценке эксперта, ни одна магистральная авиакомпания самостоятельно не сможет пережить приостановку всех полетов на два месяца. В России авиационный бизнес имеет социальное значение, поэтому власти на местах поддержат перевозчиков регионального значения. Например, таких как компания «Полярные авиалинии» в Якутии, компания «ИрАэро» из Иркутска, камчатские перевозчики, сказал Гусаров.

Он признал, что крупным перевозчикам кризис переносить тяжелее за счет масштабов.

«Большим авиакомпаниям тяжелее всего. У них огромный парк, лизинг, большой персонал, который надо содержать. Все перевозчики стоят на земле одинаково, а крупные тратят больше других. Они же должны банкам больше», — отметил авиаэксперт.

Цена полета

Современная гражданская авиация не станет элитарной услугой исключительно для богатых из-за коронавирусной пандемии, уверен Роман Гусаров.

«По всему миру построены огромные аэропорты, рассчитанные на большой пассажиропоток. Существует огромный парк мировых воздушных судов, развитая маршрутная сеть, смежные производства, например кейтеринговые компании, которые обеспечивают работу авиакомпаний. В индустрии работают миллионы людей. Авиационная отрасль работает на обороте», — подчеркнул эксперт.

Зачастую внутри России стоимость авиаперелета оказывается дешевле стоимости билета в купейном вагоне РЖД, заключил Гусаров.

Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных в августе 2020 года по России, составила 5,9 тыс. рублей, что на 18% ниже, чем в прошлом году, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Цена на перелеты внутри страны в сентябре была на 15% ниже, чем в августе, что обосновано окончанием туристического сезона. При сравнении год к году динамика снижения стоимости в сентябре также сохраняется на уровне 20%: 4,9 тыс. рублей в 2020 году против 5,9 тыс. рублей в 2019-м.

Что касается заграничных поездок, то средняя стоимость авиабилетов в сентябре возросла на 10% по сравнению с месяцем ранее и составила 20 тыс. рублей.