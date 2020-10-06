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Дело возбудили после травмирования ребенка в веревочном парке Пскова

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Уголовное дело возбуждено по факту получения травм 15-летней девочкой в веревочном парке «Раздолье» в Пскове. Она была в парке без сопровождения взрослых.

Как рассказали Псковскому агентству информации в городской прокуратуре, инцидент произошел 3 октября. Во время прохождения одного из маршрутов парка, который расположен на высоте 9 м над землей, девочка потеряла равновесие и упала на землю.

При этом на ней не было страховочных механизмов. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

Если вина веревочного парка в случившемся будет доказана, ответственному лицу грозит до шести лет заключения со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет.

6 октября сообщалось об увеличении госпитализированных учеников школы в Великих Луках, которым стало плохо во время торжественной линейки. В общей сложности госпитализировано 14 детей. Причины случившегося пока не называются.

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