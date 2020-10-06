Пожар площадью 700 кв. м произошел в колонии под Воронежем

Пожар произошел в исправительной колонии в городе Семилуки Воронежской области, площадь возгорания достигла 700 кв. м. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Уточняется, что в 9:55 мск загорелась кровля гаражей на площади 400 кв. м и одноэтажная мастерская на территории исправительной колонии № 1 на улице Индустриальной. В результате пожара никто не пострадал. В 11:00 возгорание было локализовано.

В марте сообщалось о пожаре в колонии в Челябинской области. Возгорание также произошло на фоне особого противопожарного режима, объявленного в регионе. Пострадавших не было.