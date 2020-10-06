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Недалеко от хабаровского поселка нашли погибшего краснокнижного тигра

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Погибшего краснокнижного амурского тигра обнаружили недалеко от поселка в Хабаровском крае специалисты охотнадзора в понедельник, 5 октября. Об этом ТАСС сообщили в центре «Амурский тигр».

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Представитель центра уточнил, что тело хищника нашли поблизости от поселка в районе имени Лазо. Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в приморский край для проведения исследования причин гибели.

29 сентября сообщалось, что в Амурской области задержаны двое подозреваемых в убийстве краснокнижного амурского тигра Павлика.

Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного. Возбуждено уголовное дело по статьe 258.1 УК РФ («Незаконная добыча животного, занесенного в Крaсную книгу РФ»).

Как сообщил Благoвещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин, гибель тигра могла произойти с 8 по 23 сентября. Именно в эти дни ошейник, надетый на животное для мониторинга, перестал подавать сигнал.

Тигр Павлик был выпущен на волю из центра реабилитации в 2019 году.

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