Колумбийская авиакомпания провела живой концерт на борту самолета

Крупнейшая и старейшая авиакомпания Колумбии Avianca решила организовать живой концерт во время рейса Медельин–Богота, для чего пригласила музыкантов филармонического оркестра. Об этом компания сообщила в понедельник, 5 октября, в своем Twitter.

«Пассажиры рейса AV8565, летевшие из Медельина в Боготу, пережили незабываемое путешествие благодаря живому концерту Медельинского филармонического оркестра, который состоялся на высоте более 10 тыс. футов (3048 м)», — отмечается в сообщении.

Однако некоторые пассажиры и специалисты раскритиковали такое решение авиакомпании, обвинив ее в нарушении требований безопасности, принятых для предотвращения распространения COVID-19. Например, колумбийский эпидемиолог Сульма Кукунуба считает, что в условиях пандемии «петь и играть на духовых инструментах в закрытых помещениях не рекомендуется».

30 сентября стало известно, что японская авиакомпания Japan Airlines с октября заменит обращение «дамы и господа» в объявлениях на борту самолетов и в аэропортах на гендерно-нейтральные термины.