Прямой эфир

Колумбийская авиакомпания провела живой концерт на борту самолета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейшая и старейшая авиакомпания Колумбии Avianca решила организовать живой концерт во время рейса Медельин–Богота, для чего пригласила музыкантов филармонического оркестра. Об этом компания сообщила в понедельник, 5 октября, в своем Twitter.

«Пассажиры рейса AV8565, летевшие из Медельина в Боготу, пережили незабываемое путешествие благодаря живому концерту Медельинского филармонического оркестра, который состоялся на высоте более 10 тыс. футов (3048 м)», — отмечается в сообщении.

Однако некоторые пассажиры и специалисты раскритиковали такое решение авиакомпании, обвинив ее в нарушении требований безопасности, принятых для предотвращения распространения COVID-19. Например, колумбийский эпидемиолог Сульма Кукунуба считает, что в условиях пандемии «петь и играть на духовых инструментах в закрытых помещениях не рекомендуется».

30 сентября стало известно, что японская авиакомпания Japan Airlines с октября заменит обращение «дамы и господа» в объявлениях на борту самолетов и в аэропортах на гендерно-нейтральные термины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020