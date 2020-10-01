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Японская авиакомпания ввела гендерно-нейтральные обращения к пассажирам

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Японская авиакомпания Japan Airlines с октября заменит обращение «дамы и господа» в объявлениях на борту самолетов и в аэропортах на гендерно-нейтральные термины, сообщает The Guardian в среду, 30 сентября.

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Теперь авиакомпания будет использовать такие фразы, как «все пассажиры», а также «доброе утро» и «добрый вечер» в объявлениях на английском языке.

При этом использование стандартного японского термина «минна-сама» сохранится, так как он уже является гендерно-нейтральным и означает «все».

«Мы взяли на себя ответственность по недопущению дискриминации по половому признаку, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или других личных качеств», — сказал представитель авиакомпании.

Отмечается, что ранее гендерно-нейтральные обращения стали использовать авиакомпания Air Canada и британский лоукостер EasyJet.

В марте сообщалось, что лингвисты изменят некоторые определения Оксфордского словаря английского языка из-за обвинений в сексизме.

В частности, изменения коснутся слов «бешеный», «ворчание». Они не будут больше сопровождаться примерами, оскорбляющими женщин: «ворчание жены» и «бешеная феминистка».

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